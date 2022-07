Małgorzata Kożuchowska na plakacie ''Zołzy'' - ironicznej autobiografii Ilony Łepkowskiej 0

Kino Świat zaprezentowało plakat promujący film Zołza. Produkcja ta to komedia, ale i opowieść o odkrywaniu tego, co w życiu najcenniejsze. Scenariusz Zołzy opiera się na ironicznej autobiografii Ilony Łepkowskiej.

Małgorzata Kożuchowska, film ''Gierek''

Zołza to komedia opowiadająca historię najbardziej wpływowej kobiety w branży filmowej, scenarzystki i producentki, Anny Sobańskiej. Powszechnie znana jako Królowa Seriali, jednym skinieniem kreuje gwiazdy, a drugim je unicestwia. Decyduje, kto będzie na szczycie, a kto spadnie na samo dno. Do czasu, gdy niespodziewanie sama staje przed wyzwaniem życia.

Panuje nad wszystkim, ale nie nad sobą. Dąży do celu i nie znosi sprzeciwu. Wymaga od innych tak wiele, jak od siebie. Anna Sobańska to wcielenie „zołzy” w każdym tego słowa znaczeniu. Jest zaborcza, stanowcza, złośliwa, niezależna i odważna. Co się stanie, gdy życie postanowi utrzeć jej nosa?

W Annę wciela się Małgorzata Kożuchowska. Na ekranie zobaczymy także Artura Żmijewskiego, Annę Dymną, Zofię Domalik, Leona Charewicza i Rafała Zawieruchę. Producentem filmu jest Wonder Films, a Kożuchowska po raz pierwszy została współproducentem.

Zołza w kinach już od 16 września.

