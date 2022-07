Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

To już pewne - Daredevil i Kingpin powrócą w produkcji Marvel Cinematic Universe! 0

Charlie Cox i Vincent D’Onofrio jeszcze raz będą mieli okazję pojawić się wspólnie na planie zdjęciowym produkcji od Marvel Studios. Daredevil i Kingpin powrócą w serialu o Echo!

Jeśli mieliście okazję oglądać seriale Marvela, które do niedawna były częścią platformy streamingowej Netflix, to z pewnością pamiętacie produkcję Daredevil, w której rolę tytułową grał Charlie Cox. Jego głównym przeciwnikiem był potężny Kingpin, którego z kolei portretował Vincent D'Onofrio. Teraz panowie ponownie będzie mieli okazję zagrać wspólnie w projekcie Marvela, którego gwiazdą będzie Alaqua Cox. To właśnie ona grała bohaterkę o imieniu Maya Lopez znaną również pod pseudonimem Echo w serialu Hawkeye. Sam Kingpin zresztą też pojawił się w tej produkcji.

Ten ruch jest kolejnym potwierdzeniem Marvel Studios, że chce wpleść do swojego uniwersum produkcje, które mogliśmy oglądać na Netflixie. Warto odnotować, że Charlie Cox podobnie, jak Vincent D’Onofrio, miał już okazję pojawić się w MCU. Co prawda nie przywdział maski Diabła z Hell’s Kitchen, ale zagrał prawnika Matta Murdocka w filmie kinowym Spider-Man. Bez drogi do domu.

Z spekulacji medialnych związanych z serialem Echo wynika, że będzie on posiadał wątek Matta Murdocka aka Daredevila, który poszukuje dawnego sojusznika. Ma chodzić o postać Jessiki Jones, czyli kolejnej bohaterki komiksowej Marvela z platformy Netflix, w którą wcielała się Krysten Ritter. Ona również posiadała swój solowy serial oraz była gwiazdą crossoveru.

Źrodło: The Hollywood Reporter