Walt Disney Studios Motion Pictures Poland będzie dystrybutorem filmu zatytułowanego Patrz jak kręcą (w oryginale "See How They Run"). Wreszcie mamy okazję obejrzeć polski zwiastun produkcji z wielkimi gwiazdami w obsadzie. Jeśli nie mieliście okazji zapoznać się z zapowiedzią to serdecznie zachęcamy.