''Virgin River'' - Netflix prezentuje zwiastun 4. sezonu

Tęskniliście za udanym dramatem romantycznym Netflixa Virgin River? W sieci na niecałe dwa tygodnie przed premierą czwartego sezonu zadebiutowała jego oficjalna zapowiedź. Wideo poniżej.

fragment plakatu promującego serial ''Virgin River''

Mel próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości, przeszłość Jacka zagraża jego przyszłości, a w Virgin River pojawiają się nowe osoby, wywołując niemałe poruszenie.

Chociaż Mel nie ma pojęcia, czy nosi dziecko swojego nieżyjącego męża Marka, czy dziecko Jacka, zaczyna czwarty sezon z optymizmem. Przez wiele lat marzyła, aby zostać matką, a jej marzenie ma wkrótce się spełnić. Jack ją wspiera i cieszy się na dziecko, jednak kwestia ojcostwa trochę go gryzie. Sprawy komplikuje przybycie nowego lekarza, który też chciałby założyć rodzinę. Hope nadal dochodzi do siebie po wypadku, a utrzymujące się psychologiczne efekty uszkodzenia mózgu będą miały poważne konsekwencje zarówno dla niej, jak i dla Doca. Próbując udowodnić, że mężczyzna, którego kocha, jest niewinny, Brie nieoczekiwanie zbliża się do Mike’a. Jest też o krok bliżej rozpracowania przestępczej siatki Calvina. Preacher zaś zaczyna nowy związek, ale nadal żyje nadzieją na powrót Christophera i Paige.

Na ekranie m.in. Alexandra Breckenridge, Martin Henderson, Colin Lawrence, Annette O'Toole, Tim Matheson oraz Lexa Doig.

Premiera 4. sezonu Virgin River już 20 lipca – tylko na Netflix.

