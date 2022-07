DeWanda Wise w obsadzie debiutanckiego filmu Chrisa Pine'a ''Poolman'' 0

Chris Pine, który już spełnia się zawodowo jako aktor, teraz próbuje swoich sił za kamerą. W Los Angeles trwa już produkcja jego reżyserskiego debiutu Poolman będącego kryminalną komedią. Aktor w swoim projekcie zebrał świetną obsadę, do której dołączyła jeszcze DeWanda Wise.

DeWanda Wise, film ''Jurassic World: Dominion''

DeWanda Wise pojawiła się już w kilku ciekawych projektach jak dramat Ojcostwo czy western Zemsta rewolwerowca, jednak dopiero występ w tegorocznym Jurassic World: Dominion prawdopodobnie dał jej szansę na początek wielkiej kariery. Dołączyła ona do wcześniej ogłoszonych – Annette Bening, Danny'ego DeVito, Ariany DeBose i Jennifer Jason Leigh.

Pine oprócz tego, że stanie za kamerą to jest także współautorem scenariusza do Poolmana, który napisał wraz z Ianem Gotlerem. Zobaczymy go również na ekranie, wciela się bowiem w tytułowego bohatera.

Fabuła komedii Poolman przybliży nam postać Darrena Barrenmana, marzyciela i niespełnionego filozofa, który spędza całe dnie opiekując się basenem w bloku mieszkalnym Tahitian Tiki w Los Angeles. Przypadkowo jednak wpada w kryminalną aferę. Darren odkrywa największy przekręt w historii Miasta Aniołów. W ramach jego obrony zawiera niełatwy sojusz z pewną femme fatale, podąża śladem skorumpowanych urzędników, tajemniczych dobroczyńców i zepsutych typów z Hollywood.

Kilka dni temu w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu, na których widać jak Pine będzie się prezentował jako Darren. Oto one:

Źrodło: Deadline