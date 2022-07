Thor: Miłość i grom wreszcie zadebiutował w polskich kinach. Najnowsza produkcja Marvel Studios należąca do MCU podobnie, jak inne tytuły posiada kilka scen po napisach. W dalszej części artykułu możecie dowiedzieć się ile ich jest i co w nich zobaczycie. Oczywiście tekst zawiera spoilery i czytacie go na własną odpowiedzialność.