Netflix nabył prawa do filmu z Johnnym Deppem ''La Favorite''

Powstający we Francji, bez związku z wielkimi hollywoodzkimi studiami filmowymi obraz La Favorite trafi również na platformę Netflix. W filmie tym w głównej roli występuje Johnny Depp, dla którego jest to pierwsza rola od czasu procesu o zniesławienie jaki wytoczył byłej żonie Amber Heard.

Jak donoszą zagraniczne media Netflix nabył prawa do transmisji filmu na swoich serwerach 15 miesięcy po kinowej premierze. Obecnie podpisana umowa dotyczy na razie tylko francuskiego rynku. Miejmy nadzieję jednak, że zostanie ona zmieniona i Netflix będzie mógł pokazać film na każdym ze swoich rynków. Serwis nie będzie jednak aktywnie zaangażowany w produkcję La Favorite.

Johnny Depp sportretuje króla Ludwika XV, który rządził Francją przez 59 lat, od 1715 do 1774 roku. Wszelkie fabularne szczegóły trzymane są w tajemnicy. Za kamerą La Favorite stanie francuska reżyserka Maïwenn. Film w całości zrealizowany zostanie w języku francuskim, co Deppowi nie powinno przysparzać problemów, bowiem swego czasu wiele lat mieszkał we Francji z obecną wtedy partnerką Vanessą Paradis.

Maïwenn również pojawi się na ekranie. Wcieli się w Madame du Barry, kochankę Ludwika.

Premiera filmu we Francji w 2023 roku.

Źrodło: Collider