HBO po dwóch sezonach kasuje serial ''Gentleman Jack'' 0

Niestety, ale brytyjski kostiumowy dramat Gentelman Jack nie doczeka się już trzeciego sezonu. HBO anulowało serial.

Sophie Rundle, Suranne Jones, serial ''Gentleman Jack''

Serial ten zadebiutował w 2019 roku. W tym doczekał się drugiej serii. Posiada on grono oddanych fanów, jednak nie jest ono wystarczająco duże, aby stacji HBO opłacało się go dalej produkować.

Akcja serialu Gentleman Jack rozgrywa się w roku 1832. Po latach egzotycznych podróży i wspinania się po drabinie społecznej, Anne Lister (Suranne Jones) powraca do miasta Halifax, w hrabstwie West Yorkshire. Kobieta jest zdeterminowana, aby przywrócić dawną świetność swojej posiadłości Shibden Hall. Aby to zrobić, musi otworzyć ponownie kopalnie węgla i zaaranżować sobie dobre małżeństwo. Ubrana od stóp do głów na czarno, charyzmatyczna i uparta Anne nie zamierza jednak wychodzić za mąż za mężczyznę. W zgodzie ze swoją naturą postanawia wziąć ślub z kobietą. Nie może być to jednak zwykła niewiasta. Jej wybranka musi być nieziemsko bogata.

HBO wydało oświadczenie, w którym poinformowało o swojej decyzji, nie podając jednak jednoznacznych powodów jej podjęcia. Włodarze stacji podziękowali obsadzie i ekipie za wizję i pracę włożoną w produkcję.

