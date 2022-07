Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Miles Teller rozmawiał z Tomem Cruisem o kontynuacji "Top Gun: Maverick"

Ogromny sukces filmu Top Gun: Maverick może być poważnym argumentem w sprawie ewentualnej kontynuacji. Sam Miles Teller wyjawił, że rozmawiał z Tomem Cruisem o sequelu widowiska.

Tom Cruise i Paramount Pictures z pewnością mają na uwadze wielki sukces filmu Top Gun: Maverick. 1,1 mld dolarów w światowym box office’e robi wrażenie i motywuje do rozpoczęcia rozmów na temat potencjalnej kontynuacji.

Podczas rozmowy z Kevinem Frazierem z Entertainment Tonight, gwiazda Top Gun: Maverick Miles Teller wyjawił, że miał okazję rozmawiać z Tomem Cruise’em na temat "Top Gun 3".

Byłoby świetnie, ale to wszystko zależy od TC. Wszystko zależy od Toma. Rozmawiałem z nim na ten temat. Zobaczymy.

stawia sprawę jasno Miles Teller

Młodszy kolega po fachu Toma Cruise’a wie, że to właśnie on jest główną gwiazdą franczyzy i bez niego ma sensu tworzyć kolejną część. Zresztą wcześniej w podobnym tonie wypowiadał się reżyser superprodukcji Joseph Kosinski, który stwierdził, że wszystko tak naprawdę zależy od Cruise’a i od tego czy uda się wymyślić historię, która będzie potrafiła powiedzieć co dalej z Maverickiem.

A co Wy sądzicie? Czy "Top Gun 3" jest potrzebne?

Źrodło: Entertainment Tonight