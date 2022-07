Box Office: Mocny początek Thora w amerykańskich kinach 0

Czwarty solowy film o przygodach Thora od Marvel Studios wreszcie zadebiutował w amerykańskich kinach. Widowisko zaliczyło bardzo mocny początek, jeśli chodzi o podbój rodzimych kin.

"Thor: Miłość i grom"

Film, który w Ameryce Północnej jest wyświetlany w 4,375 kinach zaliczył co prawda odrobinę niższy start niż szacowano (prognozowano 150 mln dolarów), jednak 143 mln zarobione w weekend otwarcia należy uznać za wielki sukces. Thor: Miłość i grom cieszy się lepszym otwarciem niż powszechnie uwielbiany Thor: Ragnarok, który w 2017 roku wystartował kwotą 123 mln dolarów. Dodatkowo czwarta część serii plasuje się na trzecim miejscu, jeśli chodzi o zarobek w weekend otwarcia. Lepsze są tylko Jurassic World Dominion – 145 mln dolarów oraz Doktor Strange w multiwersum obłędu – 185 mln dolarów.

Od momentu wydania pierwszego Thora cykl o asgardzkim superbohaterze zyskał na niesamowitej popularności. Widowisko, które w w 2011 roku zostało wydane przez Paramount Pictures zadebiutowało kwotą 65 mln dolarów. Warto także odnotować, że wynik finansowy superprodukcji Thor: Miłość i grom zdobył 12. najwyższy start w 29 serii filmów.

Jak widać właściciele kin mają coraz większe powody do radości. Sezon letni jest naprawdę mocny w tym roku i z danych Comscore wynika, że do tej pory wygenerował 2,27 miliarda dolarów. Z wiadomych względów jest to wynik lepszy niż ten w 2021 roku, jednak jego skala robi już wrażenie – mówimy o wzroście rzędu 217% i zaledwie 12% stracie do roku 2019.

Źrodło: Variety