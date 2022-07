Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Thor: Miłość i grom" - Taika Waititi nie chce wersji reżyserskiej 0

Nie jest tajemnicą, że z filmu Thor: Miłość i grom wycięto sporo materiału. Głos w tej sprawie postanowił zabrać reżyser widowiska, Taika Waititi.

"Thor: Miłość i grom"

Thor: Miłość i grom nie został tak entuzjastycznie przyjęty, jakby można się było tego spodziewać. Nadmiar "suchego" humoru oraz wszechobecny chaos spowodowany dużą porcją powycinanych scen mocno odbił się na odbiorze filmu przez krytyków. Zresztą największe gwiazdy filmu na czele z Christianem Bale'em oraz Natalie Portman opowiadały o tym, jak wiele scen, które nakręcili zostało wyrzucone w montażowni.

Tradycyjnie już w mediach społecznościowych powstał hasztag nawołujący do zaprezentowania wersji reżyserskiej – #ReleaseTheWaititiCut. Sam twórca filmu mówi jednak "nie", co więcej sprzeciwia się również innym tego typu zabiegom filmowym oraz dystrybucyjnym.

Myślałem o wersjach reżyserskich. Oglądałem wersje reżyserskie wielu innych twórców. Są do bani. Takie wersje nie są dobre. Reżyserów trzeba czasem kontrolować i gdybym miał powiedzieć: „Ach, chcesz obejrzeć moją wersję reżyserską? Trwa cztery i pół godziny! Nie są to jednak dobre cztery i pół godziny. Jest tam dużo przerw na filiżankę herbaty, nawet nie będziesz musiał pauzować.

mówi Nowozelandczyk

Nie wiem, jakie macie zdanie na ten temat, ale ja osobiście nie zgadzam się ze słowami reżysera Jojo Rabbit. Przykłady takich filmów, jak Królestwo niebieskie czy ostatnio Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera pokazują, że takie wersje nie tylko są potrzebne, ale wręcz potrafią naprawić film i jego odbiór.

Taika Waititi oczywiście odrzucił możliwość wydania swojej wersji reżyserskiej filmu Thor: Miłość i grom, jednak dodał kilka słów na temat tego, co ewentualnie znalazłoby się na ekranie:

Prawdopodobnie moja wersja zawierałaby jeszcze kilka żartów. Możliwe, że pojawiłyby się też usunięte sceny, ale jak zawsze mówię, scena została usunięta, ponieważ nie jest wystarczająco dobra, aby znaleźć się w gotowym filmie.

Thor: Miłość i grom możemy od piątku oglądać w polskich kinach. Jeśli czekacie na premierę widowiska na platformie Disney+, to pierwsze plotki mówią o tym, że pojawi się on w serwisie 8 września, co zbiegnie się z wydarzeniem Disney+ Day.

Źrodło: Variety