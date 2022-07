Russell Crowe był przymierzany do roli Diabła w MCU? Zobaczcie grafiki koncepcyjne 0

Russell Crowe pojawił się w Kinowym Uniwersum Marvela, jako Zeus w filmie Thor: Miłość i grom. Grafiki koncepcyjne, które pojawiły się w sieci pokazują, ze pierwotnie aktor miał portretować inną postać w MCU.

Marvel Cinematic Universe ma nową gwiazdę. Jest nią laureat Oscara Russell Crowe, który zagrał Zeusa i zapewne będzie miał okazję pojawić się jeszcze na ekranie w kasowym uniwersum. Wygląda jednak na to, że w trakcie planowania filmu twórcy mieli jeszcze inny pomysł na aktora.

Artysta i grafik koncepcyjny Miles Teves zamieścił na swoich mediach społecznościowych grafiki, na których Russell Crowe przedstawiony jest jako zupełnie inna postać aniżeli Zeusa. Co prawda nie wymienia jej z imienia, ale można bezpiecznie zakładać, ze chodzi o Mephisto. Na ten moment możemy tylko spekulować czy byłby to jednorazowy żart twórców filmu, czy może Thor zwróciłby się o pomoc do samego Diabła w starciu z Gorrem Bogobójcą. Zamiast podróży do Omnipotence City asgardzki superbohater mógłby odwiedzić Piekło, co nie byłoby takim złym pomysłem zważywszy na to, że Valhalla jest ważnym elementem w mitologii nordyckiej oraz historii Thora. Dlaczego, więc nie można by skorzystać i przedstawić komiksowej wersji Piekła?

Zresztą na temat pojawienia się Mephisto sporo mówiło się przy okazji serialu WandaVision. Fani zaczęli wychwytywać różnego rodzaju wskazówki sugerujące, że ten złoczyńca zawita na ekranie w MCU, ale finalnie Marvel Studios zdecydowało się nie uwzględniać tej postaci. Przynajmniej na razie, ponieważ nie jest powiedziane, że za jakiś czas Diabeł i Piekło pojawią się w Marvel Cinematic Universe.

Poniżej możecie rzucić okiem na Russella Crowe’a w roli Diabła.

Źrodło: ComicBookMovie