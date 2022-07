Na liście znalazło się siedem najwyżej ocenianych przez krytyków filmów, które miały swoją premierę w danym miesiącu. Pod uwagę brane były premiery kinowe oraz te na platformach streamingowych. Dodatkowym kryterium, jakie zostało zastosowane były co najmniej trzy recenzje krytyków w naszej bazie.

"Men" to najbardziej ryjący banię film Garlanda. Finał będzie się wam śnić po nocach. Spider’s Web, Michał Jarecki

"Między dwoma światami" to kino uczciwie rozprawiające się ze zjawiskiem Prekariatu postrzeganym z pozycji wrażliwego społecznie establishmentu. FDB, Tomasz Misiewicz

"Rzut życia" to pełen klisz, formuliczny film o koszykówce z Sandlerem… I jest absolutnie przyjemną komedią sportową pełną serca i sportowej radości. Będzie w sam raz na spokojny, wieczorny seans. PPE, Piotr Kamiński

"Rzut życia" może nie jest filmem wybitnym pod względem fabuły, ale wygrywa pasją, z jaką twórcy podchodzą do tematu, oraz kreacją Adama Sandlera i relacją dwóch głównych bohaterów. Polecam. naEKRANIE.pl, Norbert Zaskórski

Netflix dostarczył świetny film. "Rzut życia" to aktorski popis Adama Sandlera. Spider’s Web, Rafał Christ

Magnetyzm, charyzma, talent, look – wszystko to zgrało się w jedną, mieniącą się kolorami całość. Interia, Kuba Armata

Jeżeli lubicie kino opowiadające ciekawie o skrawkach zwykłego życia, bez zbytniego dramatyzowania, to jest film dla was. KINOFILIA, Krzysztof Bogumilski