Julia Wieniawa, Cezary Pazura i inni w obsadzie nowej komediowej produkcji Polsatu ''Teściowie'' 0

serial ''Teściowie''

Serial jest opowieścią pełną rodzinnych emocji związanych z relacją dwojga młodych ludzi: Andżeliki Nagórskiej (Julia Wieniawa) i Lucjana Ledwonia (Ignacy Liss). Ona – fanka social mediów marząca o oszałamiającej karierze w telewizji, on – pasjonat średniowiecza, w trakcie doktoratu z historii. Gdy uświadamiają sobie, że nie mogą bez siebie żyć, postanawiają udawać, że dziewczyna jest w ciąży, więc przyszli teściowie szybko powinni kupić im mieszkanie. Dochodzi do spotkania dwóch rodzin, co uruchamia lawinę zabawnych zdarzeń. Rodzice Andżeliki to dorobkiewicze – posiadacze dojrzewalni bananów i hurtowni warzyw, mieszkający w okazałym domu. Ledwoniowie to skromna rodzina: związek listonosza i właścicielki niewielkiego osiedlowego salonu kosmetycznego. Zderzenie dwóch tak różnych z pozoru rodzin prowadzi do całej masy zabawnych sytuacji, a na dodatek okazuje się, że ojcowie: Zenon Nagórski (Cezary Pazura) i Roman Ledwoń (Cezary Kosiński) znają się jeszcze z czasów szkolnych i żywią do siebie ogromną niechęć. Na szczęście wszystko twardą kobiecą ręką trzyma energiczna Babcia (Małgorzata Rożniatowska), dbając, aby sprawy nie wymknęły się spod kontroli.

Autorami scenariusza są Krzysztof Jaroszyński oraz Mariusz Cieślik, operatorem obrazu Grzegorz Kuczeriszka, który wraz z Krzysztofem Jaroszyńskim odpowiada także za reżyserię.

Serial Teściowie pojawi się najpierw na platformie Polsat Box Go, a następnie na antenie Telewizji Polsat.

Źrodło: Polsat