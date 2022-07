Soldier Boy prawdopodobnie jeszcze pojawi się w serialu ''The Boys'' 0

Chcielibyście, aby w The Boys pojawił się jeszcze Soldier Boy? Na temat możliwego powrotu tej postaci wypowiedział się showrunner serialu Eric Kripke.

Jensen Ackles, serial ''The Boys''

Według niego przyszłość Soldier Boy’a nie została przesądzona. Uważa on, iż bohater ten może jeszcze pojawić się na ekranie.

Uwaga SPOILER!

W finale niedawno zakończonego trzeciego sezonu Soldier Boy został pokonany i ponownie poddany kriogenizacji. Nie umarł jednak, więc jak mówi Kripke 'okno' do jego powrotu nadal jest otwarte.

Stare telewizyjne powiedzenie brzmi: nigdy nikogo nie zabijaj, chyba że naprawdę, naprawdę musisz. Nigdy nie zamykaj drzwi, zostaw okno. Będziemy musieli poczekać, ale nie wyobrażam sobie zakończenia tego serialu bez ponownego pojawienia się w nim Soldier Boy’a powiedział Kripke.

Szansa więc na powrót Jensena Acklesa do roli Soldier Boy’a jest naprawdę duża. Nie wiadomo jednak kiedy to nastąpi. Co ważne aktor wyraża wielką chęć powrotu.

Słuchaj, włóż moją postać w każdej chwili. Powiedz mi, kiedy przybiec, a przybiegnę to słowa Acklesa wypowiedziane do Kripke.

W sierpniu rozpocząć mają się zdjęcia do czwartego sezonu The Boys.

Źrodło: ew.com