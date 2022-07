Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Pokaz pasjonującego dokument w "THE ALPINIST" w kinie Helios 0

Podczas gdy wspinanie z niszowego hobby zmienia się w dyscyplinę olimpijską i wchodzi do mainstreamu, Marc-André Leclerc wspina się samotnie, daleko od świateł jupiterów. Na odległych skalnych ścianach ten 23-latek dokonuje jednych z najśmielszych przejść free solo w historii. Mimo to wzbudza nikłe zainteresowanie. Wspinanie Marca-André Leclerca odbywa się bez towarzystwa kamer, bez liny, a także bez miejsca na popełnienie błędu. Jest esencją przygody free solo.

Znany reżyser Peter Mortimer (autor m.in. „The Dawn Wall”, zaintrygowany nienagłośnionymi przez media wyczynami Marca-André, postanawia nakręcić o nim film. Jednak kanadyjski solista jest nieuchwytny: zmienia miejsca pobytu, nie występuje w mediach, nie ma telefonu ani samochodu i broni się przed dopuszczeniem ekipy filmowej do swojego świata czystego stylu wspinaczkowego. Peter nie poddaje się jednak, a drogi Marca-André stają się coraz dłuższe i trudniejsze. Elita środowiska zachwyca się jego dokonaniami, gdy tymczasem inni martwią się, że podejmuje zbyt wielkie ryzyko.

I wtedy Marc-André wyrusza na pamiętną wyprawę do Patagonii, która na nowo zdefiniuje, co jest możliwe we wspinaniu free solo. Film dokumentalny „The Alpinist” jest przejmującym portretem wspinacza-wizjonera, który podąża ścieżką wytyczoną przez pasję, mimo najpoważniejszych możliwych konsekwencji.

