"Fucking Bornholm" z nagrodą na 56. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach

Biorący udział w Konkursie Głównym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach film Anny Kazejak Fucking Bornholm podbija serca nie tylko publiczności, ale i krytyków z całego świata i wraca z Festiwalu z nagrodą Europa Cinemas Label.

Fucking Bornholm w reżyserii Anny Kazejak , wyprodukowany przez warszawskie Friends With Benefits Studio reprezentowane przez producentkę Martę Lewandowską, podbił serca publiczności międzynarodowego konkursu filmowego na festiwalu w Karlowych Warach. Film, w którym w rolach głównych występują Agnieszka Grochowska i Maciej Stuhr, zachwycił swoją bezpośredniością i bezkompromisowością. Słodko-gorzka opowieść o związkach współczesnych czterdziestolatków po raz kolejny udowadnia, że kino nie zna granic.

Scenarzyści Filip Kasperaszek i Anna Kazejak chcieli opowiedzieć o rozstaniach w lekki i bezpardonowy sposób. Salwy śmiechu w kinie na 1200 osób, wśród widowni reprezentującej wszystkie narodowości świata, udowodniły, że to się udało, bo widzów więcej łączy niż dzieli. Fucking Bornholm to nie jest film o rozstaniach. To film o tym, jak walczyć o związek, co potwierdzali widzowie podczas spotkań z twórcami.

Film otrzymał nagrodę przyznawaną przez sieć Europa Cinemas. Jury tak uzasadniło swój wybór:

Film jest tym pełnym pasji spotkaniem oczekiwań przyjemności i kwestionowania rzeczywistości. Reżyserka Anna Kazejak nadaje wielowarstwową osobowość głównym bohaterom, a jednocześnie portretuje ich w sposób pełen współczucia. Humor jest sprytnie wprowadzony, a zwroty fabularne sprawiają, że film jest zaskakująco ciekawy aż do samego końca. Jako przedstawiciele kin szczególnie doceniamy ten znakomity europejski film nakręcony z myślą o dużym ekranie, ponieważ jest on nakręcony w pięknej scenerii, a wciągająca i mocna muzyka ładnie wspiera historię. Mamy nadzieję, że widzowie w całej Europie będą się cieszyć tym filmem tak samo jak my!

Źrodło: NEXT FILM