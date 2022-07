Nie żyje Monty Norman, kompozytor motywu muzycznego Jamesa Bonda 0

Monty Norman, czyli kompozytor ikonicznego przewodniego motywu muzycznego do Jamesa Bonda, nie żyje. Zmarł w wieku 94 lat po walce z chorobą.

Monty Norman skomponował ścieżkę muzyczną do pierwszego filmu z franczyzy o Agencie Jej Królewskiej Mości – Doktor No z 1962 roku, włącznie z piosenką śpiewaną na plaży przez Ursulę Andress i Seana Connery'ego noszącą tytuł "Under the Mango Tree", którą w oryginale śpiewała pierwsza żona kompozytora, Diana Coupland.

Należy również odnotować, ze bondowski motyw stworzony przez Normana został później przearanżowany przez Johna Barry’ego, uwydatniając niektóre jego części. Zaowocowało to jednym z najsłynniejszych kawałków muzyki filmowej ostatnich sześćdziesięciu lat.

Monty Norman po tym, jak skomponował muzykę do Doktora No, nie został już poproszony o powrót do serii. Zamiast tego obowiązki kompozytorskie przejął Barry i to właśnie jego nazwisko jest najbardziej utożsamiane z franczyzą.

Do innych głośnych tytułów w karierze Normana, które należy wymienić należą The Two Faces of Dr. Jekyll, Dzień w którym zapłonęła Ziemia, "Dickens of London" i "Quick Before They Catch Us". A czy Wy poza Jamesem Bondem kojarzycie jego inne prace?

Źrodło: Variety