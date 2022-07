HBO Max zaprezentowało pełny zwiastun 3. sezonu "Harley Quinn" 0

Pod koniec lipca fani animowanych produkcji na postawie komiksów DC będą mieli nie lada gratkę. Z kolejnym sezonem powraca bowiem Harley Quinn. Dzisiaj prezentujemy Wam pełny zwiastun 3. sezonu!

Harley Quinn i Poison Ivy cieszą się nowym statusem swojego związku, jednak ta pierwsza do w ich życia ponownie wprowadza całe mnóstwo kłopotów celebrując "dwutygodniową rocznicę" porwaniem liderki grupy Legion samobójców, Amandy Waller. Jak możemy się domyślić to wydarzenie nie będzie miała pozytywnego wpływu na przyszłość ukochanych antybohaterek. Dodatkowo na ich drodze staną starzy znajomi, czyli King Shark i Clayface. A to nie koniec niespodzianek – zapowiedź zawiera także Firefly’a, Swamp Thing, Batmana i Catwoman, orgię przygotowaną przez organizację Court of Owls… oraz Jamesa Gunna (reżyser będzie podkładał głos postaci opartej na samym sobie w jednym z odcinków).

Premiera nowego sezonu została zaplanowana na 28 lipca. Wówczas na HBO Max zadebiutują 3 odcinki, następnie co tydzień aż do 15 września fani będą mogli oglądać jeden nowy epizod.

Harley Quinn w końcu zrywa z Jokerem i próbuje na własną rękę zostać królową Gotham City. W tym animowanym serialu dla dorosłych Harley Quinn towarzyszy Poison Ivy oraz cała rzesza starych i nowych bohaterów oraz złoczyńców z uniwersum DC.

Źrodło: HBO Max