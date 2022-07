''Zbrodnie po sąsiedzku'' hitem Hulu! Serial dostaje zgodę na realizację 3. sezonu 0

Platforma Hulu złożyła zamówienie na trzeci sezon kryminalnej komedii Zbrodnie po sąsiedzku. Serial ten zaledwie dwa tygodnie temu powrócił z nowymi odcinkami.

serial ''Zbrodnie po sąsiedzku''

Drugi sezon Zbrodni po sąsiedzku zebrał mnóstwo pozytywnych opinii. Zgodni w nich są zarówno widzowie, jak i krytycy. Serial przez serwis The Hollywood Reporter nazwany został prawdziwym klejnotem platformy Hulu.

Serial ten śledzi losy trójki nieznajomych, których łączy obsesja na punkcie true cime i którzy nagle wplątują się w prawdziwą zbrodnię, gdy badają tajemniczą śmierć sąsiada z ich nowojorskiego apartamentowca – to w pierwszym sezonie. W drugim wcielający się w głównych bohaterów Steve Martin, Selena Gomez i Martin Short pragną zdemaskować zabójcę Bunny’ego Folgera. W trakcie ich śledztwa dochodzi do komplikacji. Publicznie wmieszani zostają w to zabójstwo, a pewni ludzie z Nowego Jorku myślą, że to oni są sprawcami. Do tego stają się bohaterami podcastu. Teraz muszą znaleźć sprawcę i oczyścić się z zarzutów.

Twórcy serialu to występujący także na ekranie Steve Martin i John Hoffman.

