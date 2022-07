Nowe zdjęcia promujące superbohaterski film ''Samarytanin'' 0

MGM Studios zaprezentowało nowe zdjęcia promujące superbohaterski film Samarytanin, w którym w roli głównego bohatera aktor kojarzony przez każdego fana kina z rolą Johna Rambo – Sylvester Stallone.

fragment plakatu promującego film ''Samarytanin''

Stallone po raz pierwszy w swojej aktorskiej karierze wciela się w superbohatera. Jedno ze zdjęć ukazuje nam jego moc, którą to demonstruje przed czwórką nastolatków.

Trzynastoletni Sam Cleary podejrzewa, że samotny i tajemniczy mężczyzna mieszkający obok niego, pan Smith, to tak naprawdę ukrywający się przed opinią publiczną superbohater zwany niegdyś Samaritan. Zaginął on w pożarze ponad 20 lat temu. Większość miasteczka Granite City, które chronił wierzy w jego śmierć, są jednak tacy jak Sam, którzy mają nadzieję, że on wciąż żyje. Młody chłopak patrząc na rosnącą przestępczość i swoje miasto na krawędzi chaosu, postanawia zdemaskować pana Smitha, aby pomógł mu ocalić miasto przed ruiną.

Za reżyserię filmu odpowiada Julius Avery, który pracował na podstawie scenariusza autorstwa Bragi F. Schut. Na ekranie oprócz Stallone’a zobaczymy także Javona Waltona, Pilou Asbaek, Dascha Polanco i Moises Arias. Stallone jest także zaangażowany w realizację filmu jako jeden z producentów.

Premiera filmu Samarytanin 26 sierpnia wyłącznie na platformie Amazon Prime Video.

Źrodło: ComingSoon