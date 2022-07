Reżyserka filmu ''Pięćdziesiąt twarzy Greya'' za kamerą biografii Amy Winehouse 0

Wybrano osobę, która stanie za kamerą biografii legendarnej i nieżyjącej już piosenkarki Amy Winehouse. Produkcja nosi tytuł Back to Back, a wyreżyseruje ją Sam Taylor-Johnson.

Taylor-Johnson na swoim koncie ma erotyk Pięćdziesiąt twarzy Greya, dramat Milion małych kawałków oraz niezwykle udany dramat John Lennon. Chłopak znikąd, który otrzymał cztery nominację do nagrody BAFTA.

Scenariusz biografii pisze Matt Greenhalgh. Film przygotowuje Studiocanal, z ramienia którego produkują Alison Owen, Debra Hayward i Tracey Seaward. Jak na razie nie wiadomo kto wcieli się w piosenkarkę. W najbliższym czasie rozpocząć mają się castingi.

Amy Winehouse to brytyjska piosenkarka tworzącą muzykę łączącą elementy jazzu, soulu i R&B. Została nagrodzona Grammy, a jej najbardziej znane albumy to Rehab i Back to Back. Długo zmagała się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Walkę tą ostatecznie przegrała w 2011 roku umierając w wieku 27 lat.

Źrodło: Deadline