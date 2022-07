Olivia Colman jako panna Havisham w adaptacji powieści Dickensa ''Wielkie nadzieje'' 0

BBC i FX pracują nad adaptacją znanej powieści Charlesa Dickensa Wielkie nadzieje. Powstający serial ma być limitowaną składającą się z sześciu odcinków serią za realizację, której odpowiada twórca Peaky Blinders – Steven Knight. W jedną z ról wciela się znana z The Crown Olivia Colman.

Olivia Colman, film ''Ojciec''

W sieci w ramach promocji miniserialu zadebiutowały dwa pierwsze zdjęcia. Na obu widzimy wspomnianą aktorkę, która w produkcji wciela się w postać panny Havisham.

Powieść Wielkie nadzieje już nie pierwszy raz przenoszona jest na mały i duży ekran. W 2011 również stacja BBC zrealizowała serial Wielkie nadzieje, a rok później do kin wszedł film o tym samym tytule. W pierwszym projekcie w pannę Havisham wcielała się Gillian Anderson, a w drugim Helena Bonham Carter.

Wielkie nadzieje to powieść o dojrzewaniu, która obrazuje dorastanie i przemianę moralną głównego bohatera, a jest nim chłopiec imieniem Pip. Wychowany w biedzie, po latach dzięki otrzymanej dużej sumie pieniędzy wyjeżdża do Londynu, gdzie zachłystuje się wielkim miastem i swoim nowym życiem. Cały czas nieszczęśliwie zakochany w pięknej Estelle, podopiecznej ekscentrycznej panny Havisham, musi radzić sobie w nowym miejscu, do czasu, aż dowie się kto jest jego dobroczyńcą.

W głównego bohatera wciela się Fionn Whitehead. Swoje angaże otrzymali także Ashley Thomas, Shalom Brune-Franklin jako Estella, Hayley Squires, Owen McDonnell oraz Matt Berry.

Data premiery serialu nie została jeszcze podana.

Źrodło: ComingSoon