Tak w ''Prey'' prezentować będzie się Predator! 0

Magazyn Empire udostępnił zdjęcie, na którym z dość bliska widzimy Predatora, najeźdźcę z kosmosu, z którym walczyć będą Komancze w filmie Prey.

Amber Midthunder, film ''Prey''

Akcja Prey rozgrywać ma się 300 lat temu. Wygląd Predatora widocznego na poniższej fotografii pasuje do czasów, w których rozgrywa się film. Też tak sądzicie?

Prey to opowieść o młodej kobiecie, Naru (Amber Midthunder), zaciekłej i wysoce wykwalifikowanej wojowniczce należącej do plemienia Komanczów. Została wychowana w cieniu najbardziej legendarnych łowców przemierzających Wielkie Równiny, więc gdy niebezpieczeństwo zagraża jej obozowi, postanawia chronić swój lud. Ofiara, którą śledzi i ostatecznie konfrontuje, okazuje się wysoce rozwiniętym drapieżnikiem z kosmosu z zaawansowanym technicznie arsenałem, co skutkuje okrutną i przerażającą rozgrywką między dwoma przeciwnikami.

Reżyserem filmu jest Dan Trachtenberg mający na swoim koncie thriller Cloverfield Lane 10. Filmowiec pracował na scenariuszu autorstwa Patricka Aisona.

Prey zadebiutuje 5 sierpnia na platformie Hulu. Film ten jest częścią kultowej franczyzy zapoczątkowanej w 1987 roku filmem Predator z Arnoldem Schwarzeneggerem i jak zapowiadają twórcy ma być tak samo brutalny i pełen akcji.

Źrodło: Twitter