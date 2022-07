Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Netflix dołącza do Kodeksu Dobrych Praktyk chroniącego małoletnich użytkowników serwisów VOD 0

Netflix, jako pierwszy globalny serwis VOD, został sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk dotyczącego szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie. Kodeks, zainicjowany i stworzony przez IAB Polska, jest programem samoregulacji rynkowej, który ma na celu promowanie zaufanych źródeł rozrywki dla użytkowników. Netflix od początku swojej obecności na polskim rynku posiada funkcje ochrony rodzicielskiej, a obecnie oferuje szeroki wachlarz łatwych w użyciu narzędzi, które pozwalają widzom w pełni dostosować ustawienia dowolnego profilu.

Netflix to serwis rozrywkowy dostarczający wysokiej jakości filmy, seriale i programy dla każdego – dla dzieci, młodzieży i rodzin. Obszerna biblioteka tytułów familijnych, odpowiednich do wspólnego oglądania, a także narzędzia Ochrony Rodzicielskiej sprawiają, że serwis jest przyjazny dla całej rodziny. Funkcje Ochrony Rodzicielskiej ułatwiają opiekunom świadomy wybór odpowiednich treści rozrywkowych dla ich podopiecznych i umożliwiają bezpieczne korzystanie z serwisu przez dzieci. Tym samym Netflix spełnia wymogi w tym zakresie wynikające z Ustawy o radiofonii i telewizji.

Kodeks Dobrych Praktyk powstał w 2014 roku i był efektem pracy ekspertów Grupy Prawnej działającej przy IAB Polska oraz spotkań i konsultacji z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji oraz Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Po konsultacjach z rynkiem oraz KRRiT dokument został niedawno znowelizowany. Dołączenie do programu samoregulującego i zostanie sygnatariuszem Kodeksu jest wyrazem szczególnego zaangażowania i priorytetowego traktowania ochrony małoletnich.

Przystąpienie serwisu Netflix do grupy sygnatariuszy Kodeksu Dobrych Praktyk chroniącego małoletnich użytkowników serwisów VOD jest dowodem na to, że zdecydowanie rośnie samoświadomość rynku w zakresie konieczności wprowadzania takich zabezpieczeń. Świadczy również o tym, że Kodeksy Dobrych Praktyk, inicjowane, wspierane oraz promowane przez obecną Krajową Radę, stanowią nowoczesną i skuteczną formę samoregulacji. Ostatnie analizy KRRiT pokazują, że poziom przestrzegania przez dostawców VOD postanowień zawartych w aktach samoregulacyjnych jest bardzo wysoki i przekracza 98%.

mówi Witold Kołodziejski, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

W ramach ochrony rodzicielskiej na Netflix do dyspozycji opiekunów jest szereg narzędzi, dających możliwość decydowania o tym, co, kiedy i jak długo dzieci oglądają na Netflix, przez co korzystanie z serwisu jest całkowicie bezpieczne i komfortowe.

Lista funkcji Ochrony Rodzicielskiej na Netflix:

Konfiguracja profilu Dzieci

Filtrowanie treści według kategorii wiekowych

Usunięcie z danego profilu konkretnych tytułów

Ustawienie kodu PIN do wybranych profilów

Sprawdzenie, co dzieci oglądały w ramach utworzonego dla nich profilu

Wyłączenie automatycznego odtwarzania w profilu Dzieci

Źrodło: Netflix