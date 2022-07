Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kultura Dostępna w Kinie Helios z filmem "Krime Story. Love Story" 0

Seanse z cyklu Kultura Dostępna w Kinach Helios to idealna okazja do nadrobienia filmowych zaległości. Szczególnie, że dotyczą one polskich produkcji, z którymi warto się zaznajomić. W niezbyt wygórowanej cenie! Tym razem Helios zaprasza na pokaz filmu Krime Story. Love Story.

"Krime Story. Love Story"

Seans pod tytułem: Krime Story. Love Story odbędzie się 14.07.2022 (czwartek) godzina 13:00 i 18:00.

Cena – niezmiennie 10 zł!

Więcej informacji znajdziecie na stronie HELIOS.PL.

Marcin "Kali" Gutkowski to w środowisku polskiego hip-hopu postać ciesząca się ogromną estymą. Autor bestselerowych płyt "50/50", "Gdy Zgaśnie Słońce" czy "Sentymentalnie" w 2016 roku zadebiutował jako prozaik kryminalną powieścią "Krime Story", w której sportretował Katowice i jego mieszkańców naświetlając ciemną stronę miejskiej egzystencji. Tytułowy bohater jest szczery do bólu i nieuchronnie zmierza ku przepaści i zatraceniu.

Miasto gniewu, a w nim dzielnica, w której nikt nie ma lekko. Dwóch przyjaciół "Krime" (Cezary Łukaszewicz) i "Wajcha" (Michał Koterski) dostają propozycję nie do odrzucenia – zarobienia naprawdę dużych pieniędzy. Planują, że będzie to ich ostatni nielegalny „skok”, który ustawi ich już na całe życie. "Życie" jednak napisze dla nich zupełnie inny scenariusz. Człowiek, na którego dostają zlecenie okaże się ojcem dziewczyny, dla której główny bohater kompletnie straci głowę. Miłość skomplikuje wszystko i nawet taki facet jak "Krime", którego nie usidliła wcześniej żadna kobieta, będzie musiał wybrać co jest dla niego najcenniejsze i najważniejsze w życiu.

