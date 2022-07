Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"The Munsters" - wymarzony projekt Roba Zombiego wreszcie doczekał się zwiastuna 0

W sieci wreszcie zadebiutował zwiastun nowego filmu w reżyserii Roba Zombiego. Mowa o jego wymarzonym projekcie zatytułowanym The Munsters.

fragment plakatu filmu "The Munsters"

Reżyser filmu Rob Zombie wielokrotnie podkreślał, że nakręcenie nowej wersji kultowego serialu komediowego z elementami grozy z lat 60. jest jego filmowym marzeniem. Teraz kiedy jego owe marzenie się spełniło możemy obejrzeć pierwszą zapowiedź filmu, która zadebiutuje we wrześniu tego roku.

W role Hermana Munstera, Lily Munster i dziadka Munstera wcielają się odpowiednio Jeff Daniel Phillips, Sheri Moon Zombie i Daniel Roebuck.

I jak oceniacie zapowiedź nowego filmu Roba Zombiego?

The Munsters emitowany był w latach 1964-1966. Pomimo doczekania się zaledwie dwóch sezonów uznany został za kultowy. Określany jest satyrą na współczesne wtedy życie amerykańskich przedmieść. Otrzymał wiele pozytywnych recenzji, a także nominację do Złotego Globu w kategorii najlepszy serial telewizyjny. Opowiadał on o rodzinie przyjaznych potworów starających się zrozumieć dlaczego ludzie tak dziwnie na nich reagują.

Źrodło: STACK