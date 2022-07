Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Jednym głosem" - pierwszy zwiastun filmu o sprawie Harveya Weinsteina 0

Universal Pictures zaprezentował zwiastun filmu She Said, który będzie traktował o sprawie Harveya Weinsteina. W obsadzie hollywoodzkie gwiazdy!

W 2017 światem wstrząsnęła informacja o wielkim skandalu w Hollywood. Reporterki New York Timesa, Megan Twohey i Jodi Kantor przedstawiły historię, która skruszyła milczenie wokół tematu molestowania seksualnego przez najpotężniejszego producenta Hollywood – Harveya Weinsteina. Wykorzystywanie, szantażowanie i tuszowanie przestępstw przez szefa Miramaxu i The Weinstein Company trwało od dziesięcioleci. Publikacja NYT zapoczątkowała ruch #MeToo. Ostatecznie Weinstein został oskarżony i skazany na 23 lata więzienia.

W role główne wcielają się Carey Mulligan i Zoe Kazan.

She Said wyreżyserowała laureatka nagrody Emmy Maria Schrader (za miniserial platformy Netflix zatytułowany Unorthodox). Scenariusz przygotowała Rebecca Lenkiewicz, czyli współautorka skryptu do oscarowego polskiego filmu Ida.

She Said trafi do kin 18 listopada tego roku. Polska premiera filmu została ustalona na 20 stycznia 2023 roku.

Źrodło: Universal Pictures