Wstrząsające skutki huraganu Katrina w zwiastunie serialu ''Five Days at Memorial'' 0

Pamiętacie niszczący żywioł jaki parę lat temu dotknął Stany Zjednoczone, a najbardziej ucierpiał Nowy Orlean? Tak, mowa o huraganie Katrina. To właśnie o jego skutkach opowie limitowany serial Apple TV+ Five Days at Memorial. Zobaczcie pierwszy zwiastun.

serial ''Five Days at Memorial''

Ten oparty na książce non-fiction Sheri Fink z 2013 roku dramat przybliży nam wstrząsające wydarzenia do jakich doszło po przejściu huraganu Katrina. Akcja skupi się na jego następstwach dla lokalnego szpitala w Nowym Orleanie. Kiedy wezbrały wody, nastąpiła awaria prądu, a upał stał się nie do wytrzymania, wyczerpani lekarze i pielęgniarki zostali zmuszeni do podejmowania trudnych i niejednokrotnie bolesnych decyzji, aby ocalić przebywających w szpitalu pacjentów. Dla wielu z nich prawdopodobnie były to najtrudniejsze decyzje w życiu, które jeszcze długo pozostaną w ich pamięci, jak nie na całe życie.

Poniżej wspomniany zwiastun oraz plakat promujący serial.

Obsadę Five Days at Memorial prowadzą Vera Farmiga, Robert Pine, Cherry Jones, Julie Ann Emery, Cornelius Smith Jr., Adepero Oduye, Molly Hager, Michael Gaston i W. Earl Brown. Twórcy serialu to Carlton Cuse i John Ridley.

Serial składa się z ośmiu odcinków. Jego premiera 12 sierpnia.

Źrodło: ComingSoon