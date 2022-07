Keanu Reeves pracuje nad dokumentem o Formule 1 0

Jak donoszą zagraniczne media utalentowany aktor, producent oraz reżyser Keanu Reeves planuje nakręcić dokument o najbardziej prestiżowych międzynarodowych wyścigach samochodowych – Formule 1.

Keanu Reeves, film ''Matrix Zmartwychwstania''

Produkcja nie posiada jeszcze swojego oficjalnego tytułu. Wiadomo jednak, że trafi na platformę Disney+ i składać będzie się z czterech części.

Dokument skupić ma się na dyrektorze zarządzającym Formułą 1 – Rossie Brawnie. To on w 2009 roku kupił zespół Hondy, który przemianował na Brawn GB i dwukrotnie poprowadził do spektakularnego zwycięstwa.

Reeves ma być prowadzącym dokument. Jak donosi portal Variety, aktor podobno już zaczął zbierać potrzebne do projektu wywiady. Prawdopodobnie na ekranie zobaczymy m.in. wypowiedzi prezesa Ferrari – Luca di Montezemolo, kierowców – Jensona Buttona i Rubensa Barrichello oraz samego Brawna.

Dokument zadebiutować ma na platformie Disney+ jesienią 2023 roku.

Źrodło: Variety