Data premiery i pierwsza zapowiedź 5. sezonu ''Opowieści podręcznej''

June dalej walczy. Nadchodzi piąty sezon hitowego serialu platformy Hulu Opowieść podręcznej. Serwis podał datę premiery i opublikował pierwszy materiał wideo promujący nowe odcinki.

Opowieść podręcznej powróci we wrześniu. Dokładna data premiery 5. sezonu to 14 września. Także jeśli ktoś nie pamięta co działo się w poprzednich sezonach, macie dwa miesiące na nadrobienie zaległości.

Poniższe wideo ukazuje nam następstwa finału czwartego sezonu, w którym to June (w tej roli Elisabeth Moss) dokonała zemsty na Fredzie. Materiał podkreśla także zbliżającą się rozgrywkę pomiędzy June a Sereną, która ma szansę wykorzystać śmierć Freda do zwiększenia swoich wpływów w Kanadzie.

Fabuła Opowieści podręcznej w dużej mierze opiera się na powieści Margaret Atwood. Serial opowiada o życiu w dystopijnym świecie Republiki Gilead, powstałej po katastrofie ekologicznej. To totalitarne społeczeństwo, które powstało na terenie Stanów Zjednoczonych. Gilead rządzony jest przez przedstawicieli fundamentalistycznego reżimu, który traktuje kobiety jak własność państwową. Zmuszane są one do świadczenia usług seksualnych, w celu ponownego zaludnienia planety. Główną bohaterką jest June.

Twórcą serialu jest Bruce Miller.

Źrodło: Hulu