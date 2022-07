Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Box Office: Thor wygrywa jednak spadek wpływów jest ogromny 0

Thor: Miłość i grom zaliczył potężny spadek wpływów podczas drugiego weekendu. Mimo wszystko widowisko zdołało utrzymać pierwsze miejsce w zestawieniu amerykańskiego box office’u, jednak Marvel Studios nie może liczyć tym razem na tak ogromny sukces kasowy.

Thor: Miłość i grom po bardzo dobrym starcie opiewającym na ponad 144 mln dolarów, zaliczył potężny bo aż 68-procentowy spadek wpływów podczas drugiego weekendu. Najnowsze widowisko od Marvel Studios zarobiło 46 milionów dolarów. Tym samym film w reżyserii Taiki Waititiego może "pochwalić się" jednym największych spadków drugiego weekendu w historii MCU.

Co ciekawe jest to kolejny film z rzędu Marvela, który generuje bardzo wysokie liczby spadkowe. Poprzednie widowiska, czyli Doktor Strange w multiwersum obłędu oraz Spider-Man. Bez drogi do domu odnotowały spadki sięgające 67 procent. Podobne liczby "wykręciła Czarna Wdowa, aczkolwiek w przypadku tego tytułu okolicznością łagodzącą jest premiera na Disney+. Filmem czwartej fazy MCU, który zaliczył najniższy spadek (52 procent) jest "Shang Chi".

Thor: Miłość i grom, którego budżet wyniósł 250 mln dolarów zarobił w Ameryce Północnej do tej pory 232 mln dolarów. Jeśli dodamy do tego zarobki z rynków zewnętrznych okaże się, że na koncie jest 497 mln dolarów. Jeśli wszystkie prognozy się sprawdzą i trajektoria zarobków filmu Waititiego się nie zmieni to czwarty Thor swój kinowy bieg zakończy na rozczarowującym poziomie około 700 milionów dolarów na całym świecie. Dla porównania Thor: Ragnarok zarobił 854 mln. Należy jednak pamiętać, że ten tytuł miał premiery w Rosji i Chinach (bez tych dwóch rynków osiągnął wynik 712 mln dolarów).

