Chris Pratt w żartobliwy sposób skomentował odrzucenie roli Indiany Jonesa 0

Chris Pratt to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk w Hollywood i nie jest wielkim zdziwieniem, że łączy się go z najgłośniejszymi tytułami wielkich wytwórni. Swego czasu sugerowano, że to właśnie gwiazda Marvela może zostać nowym Indianą Jonesem.

Chris Pratt - "Wojna o jutro"

Jak doskonale wiemy aktualnie Walt Disney pracuje nad piątą odsłoną przygód Indiany Jonesa, w którego jeszcze raz wcieli się Harrison Ford. W ubiegłym roku zaczęto sugerować, że Lucasfilm przygląda się Chrisowi Prattowi, jako potencjalnemu następcy Forda. Gwiazdor w podcaście "Happy Sad Confused" Josha Horowitza skomentował te doniesienia i w żartobliwy sposób odpowiedział dlaczego odrzucił taką ewentualność:

Czy obecnie nie robią nowego "Indiany Jonesa" z Harrisonem Fordem? Kiedyś widziałem cytat Harrisona Forda, nawet nie wiem czy to jego słowa, ale naprawdę się nimi przeraziłem. Powiedział, że kiedy umrze to Indiana Jones również umrze. Pomyślałem wtedy: czy jeśli wcielę się w Indianę Jonesa to jego duch będzie mnie nawiedzał?

Chris Pratt w swojej wypowiedzi odniósł się do wywiadu Harrisona Forda z 2019 roku, którego udzielił magazynowi "Today". Odtwórca roli legendarnego archeologa powiedział, że kiedy on odejdzie to wraz z nim odejdzie również ta postać. Harrisona Forda jako Indianę Jonesa zobaczymy już 30 czerwca 2023 roku – to właśnie tego dnia zaplanowano premierę widowiska Indiana Jones 5, które jest reżyserowane przez Jamesa Mangolda.

Źrodło: Happy Sad Confused