Gavin O’Connor wyreżyseruje serialową wersję ''Wojownika'' 0

Gavin O'Connor reżyser filmu Wojownik z 2011 roku stanie za kamerą serialowej wersji swojego dramatu akcji. Projekt powstaje we współpracy Lionsgate Television i Paramount+.

film ''Wojownik''

Obecnie reżyser jest na etapie kompletowania obsady. Jak donoszą zagraniczne media końca dobiegają negocjacje z Giną Rodriguez i dwukrotnym mistrzem UFC Danielem Cormierem. Mieliby oni wcielić się w dwójkę z czterech głównych bohaterów, którymi mają być dwaj mężczyźni i dwie kobiety.

Jak mówi O’Connor najpierw będziemy powoli poznawać ich losy, a potem cała czwórka stanie do walki.

Cormier miałby wcielić się w emerytowanego mistrza wagi półciężkiej i ciężkiej, który po stracie żony pozostaje samotnym ojcem z wielkim długiem do spłacenia. Rodriguez zaś jeśli otrzyma rolę sportretuje Jessicę Flores, żonę sędziego bokserskiego Muay Thau, która od dawna trenuje sztuki walki.

O’Connor planuje nakręcić dziesięć odcinków. Wszystkie je wyreżyseruje. Będzie pełnił także funkcję showrunnera wraz z Adairem Colem.

Oto o czym opowiadał Wojownik:

Były żołnierz piechoty, Tommy Riordan po 14 latach nieobecności powraca do rodzinnego miasta. Kiedyś tragiczne wydarzenia poróżniły go z ojcem i resztą rodziny, a rany do tej pory nie zostały zabliźnione. Jednak chłopak zwraca się do ojca, eks-alkoholika i eks-trenera, o pomoc w przygotowaniu do startu w turnieju MMA. To wyjątkowy turniej – zwycięzca zgarnie najwyższą nagrodę w historii sportu. Tommy pnie się do góry, wygrywając kolejne brutalne pojedynki, aż w końcu przychodzi mu stanąć na ringu twarzą w twarz ze… swoim starszym bratem. Brendan, kiedyś zawodnik MMA, obecnie nauczyciel, ma kłopoty finansowe i turniej jest dla niego ostatnią deską ratunku.

Źrodło: Deadline