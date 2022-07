Steve Carell więźniem własnego pacjenta w zwiastunie psychologicznego thrillera ''The Patient'' 0

Hulu prezentuje zwiastun psychologicznego thrillera The Patient, w którym to aktor znany z komediowych seriali Biuro czy Siły kosmiczne wcieli się w terapeutę więzionego przez swojego pacjenta.

fragment plakatu promującego serial ''The Patient''

The Patient to produkcja limitowana. W głównej roli występuje Steve Carell, który wciela się w psychologa Alana Straussa. W trakcie jednej z sesji zostaje on uwięziony przez swojego pacjenta imieniem Sam (w tej roli Domhnall Gleeson), który to okazuje się być seryjnym mordercą. Alan musi ze wszystkich sił uspokoić zaburzony umysł Sama, jednocześnie starając się zapanować nad własnymi traumami z przeszłości, które nieustannie do niego wracają. Czy jednak uda mu się to zanim stanie się współwinny morderstwa dokonanego przez Sama lub co gorsza sam stanie się jego celem?

Za serial odpowiadają Joel Fields i Joe Weisberg. Obsadę uzupełniają Linda Emond jako matka Alana – Candace, David Alan Grier jako Charlie, dawny terapeuta Alana, Laura Niemi jako Beth, zmarła żona Alana i Andrew Leeds jako syn Alana – Ezra.

Poniżej wspomniany zwiastun oraz plakat promujący serial.

Premiera The Patient 30 sierpnia. Na serial składa się 10 odcinków.

Źrodło: Deadline