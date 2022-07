Z ''Gry o tron'' do prequela ''Igrzysk śmierci'' - obsadzono rolę Casca Highbottoma 0

Obsada prequela serii Igrzyska śmierci stała się jeszcze bardziej gwiazdorska. Angaż otrzymał właśnie Peter Dinklage, aktor którego na pewno większość z Was kojarzy z rolą Tylera Lannistera w Grze o tron.

Peter Dinklage, serial ''Gra o tron''

Dinklage w filmie noszącym tytuł The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes sportretuje Casca Highbottoma. To jedna z najważniejszych postaci serii, dziekan Akademii, elitarnej szkoły średniej w Kapitolu przeznaczonej dla dzieci bogatych i wpływowych. Do szkoły tej uczęszcza młody Coriolanus Snow. Highbottom to niezamierzony twórca Głodowych Igrzysk zamordowany przez Snowa.

Aktor ten dołączył do wcześniej ogłoszonych – Rachel Zegler, Toma Blytha, Max Raphael, Zoe Renee i Ayomide Adegun.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes reżyseruje Francis Lawrence na podstawie scenariusza Michaela Lesslie.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes rozgrywa się na dziesiątki lat przed przygodami Katniss Everdeen i skupia się na młodym Coriolanusie Snow, który ostatecznie zostaje tyranicznym prezydentem Panem. Jako 18-latek Snow zostaje wybrany na mentora Lucy Grey Baird, dziewczyny ze zubożałego Dwunastego Dystryktu, która bierze udział w 10. Głodowych Igrzyskach (Katniss pojawiła się dopiero na 74).

Premiera filmu odbędzie się 17 listopada 2023 roku.

Źrodło: ComingSoon