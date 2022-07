Jason Segel członkiem Fantastycznej Czwórki? 0

Fantastyczna Czwórka zmierza do MCU. W sieci pojawiła się interesująca informacja na temat obsadzenia Jasona Segela jako The Thing!

Jason Segel - "Jeszcze dłuższe zaręczyny"

W artykule znajduje się informacja, która może zostać uznana za spoiler dlatego też czytacie na własną odpowiedzialność!

UWAGA SPOILERY

Jakiś czas temu pojawiła się plotka, jakoby Jason Segel został zaangażowany do roli w Marvel Cinematic Universe. Gwiazdor sitcomu Jak poznałem waszą matkę miałby się wcielić w uniwersum w jednego z członków grupy Fantastyczna Czwórka. Dokładniej pisząc chodzi o Bena Grimma znanego jako The Thing! Postać po raz pierwszy w MCU miałaby pojawić się w serialu She-Hulk: Attorney At Law, który już w sierpniu zadebiutuje na Disney+.

Kolejna z plotek głosi, że już we wrześniu w trakcie konwentu D23 studio Marvel zaprezentuje nam oficjalnie aktorów zaangażowanych do projektu o Fantastycznej Czwórce. Do tego czasu odcinek She-Hulk: Attorney At Law, w którym ma pojawić się The Thing prawdopodobnie nie pojawi się on w Disney+.

Przypomnijmy, że w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu mieliśmy okazję zobaczyć w roli Pana Fantastycznego Johna Krasinskiego. Był to jednak wariant, który ostatecznie został zabity przez Szkarłatną Wiedźmę. Nie mniej jednak Pierwsza Rodzina jest już obecna w głównym świecie MCU i jej zaprezentowanie na ekranie zbliża się wielkimi krokami.

Źrodło: ComicBookMovie