"INNI LUDZIE" – historia ludzi błądzących w labiryncie szarej Warszawy, desperacko poszukujących miłości już na VOD!

Poruszająca opowieść o ludziach w czasach niestabilnych związków, dożywotnich kredytów, diet pudełkowych i taniego wina. Dramat na podstawie książki Doroty Masłowskiej w reżyserii Aleksandry Terpińskiej zadebiutował w serwisie PREMIERY CANAL+.

Inni ludzie to zdecydowanie jedno z mocniejszych uderzeń zeszłorocznego festiwalu filmowego w Gdyni. Scenariusz pełnometrażowego debiutu Aleksandry Terpińskiej powstał na podstawie powieści Doroty Masłowskiej o tym samym tytule. Film opowiada hipnotyzującą opowieść o desperackim poszukiwaniu miłości. Historia ludzi żyjących w czasach rozpadu więzi i dożywotnich kredytów. Ludzi błądzących w labiryncie pulsującego w rytmie rapu miasta Warszawy.

W filmie przedstawione są przeplatające się ze sobą losy czworga bohaterów: Kamila, Anety, Iwony oraz Maćka. Różni ich od siebie status społeczny i ekonomiczny. Każde z nich przedstawia inne oblicze stereotypowej Polski. Kamil (znakomity Jacek Beler nagrodzony za tę rolę w Gdyni) mieszka w blokowisku w małym mieszkaniu wraz z nadużywającą alkoholu matką i przyrodnią siostrą. Jego największym marzeniem jest wydanie własnej płyty, ale sytuacja życiowa mu na to notorycznie nie pozwala. Operator odłącza telefon z powodu nieopłaconych rachunków, sąsiadka regularnie donosi na niego policji, a tramwaj, do którego wsiada, jedzie nie w tę stronę. Podczas zakupów w drogerii chłopak poznaje pracującą tam Anetę (Magdalena Koleśnik). Pochodzi z małego miasta, dokąd wraca jedynie na święta, podczas których zderza się z pytaniami o związek, pracę, plany na przyszłość i powrót w rodzinne strony. Młodzi spotykają się ze sobą, ale nie można nazwać tego miłością. W tym świecie ludzie jedynie wykorzystują okazję do wyładowania erotycznego napięcia.

Iwona (Sonia Bohosiewicz) i Maciek (Marek Kalita) są zamożnym małżeństwem. Poruszają się prestiżowym Volvo prosto z salonu, choć wziętym jedynie na próbę. Parę łączy wspólne dziecko, kredyt we frankach i wielkie mieszkanie. Syna wychowują razem, ale żyją właściwie osobno. Nie mają wspólnych tematów do rozmów ani zainteresowań, dodatkowo wciąż się zdradzają. Oboje przechodzą przez kryzys wieku średniego. Brak decyzji o rozwodzie argumentują dzieckiem, ale przede wszystkim pozostałymi do spłacenia ratami.

Inni ludzie zostali docenieni przez krytyków za swą oryginalność w podejściu do klasowej satyry, wierność nastrojowi prozy Masłowskiej i świetny rytm. Produkcja ta jest nietypowa i intrygująca, ponieważ aktorzy przez cały film rapują napisane przez Masłowską wewnętrzne monologi z zaledwie kilkoma przerwami na standardowy dialog.

Film Inni ludzie jest już dostępny do obejrzenia w serwisie PREMIERY CANAL+.

Źrodło: Canal+