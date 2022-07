"Nie!" - pierwsze reakcje po pokazach sugerują "najbardziej ambitny film" w karierze Jordana Peele! 0

W Los Angeles odbyła się wielka premiera nowego filmu Jordana Peele zatytułowanego Nie!. Film zebrał masę pozytywnych opinii.

Oczekiwania dotyczące horroru Nie! są bardzo wysokie z racji renomy, jaką Jordan Peele zdobył swoimi poprzednimi produkcjami – Uciekaj! oraz To My. W najnowszym dziele reżyser po raz kolejny zaprosił do współpracy Daniela Kaluuyę, który za występ w filmie z 2017 roku otrzymał nominację do Oscara.

Tym razem Kaluuya wciela się w postać mężczyzny, który wraz ze swoją siostrą (w tej roli Keke Palmer) odkrywa statek kosmiczny obcych unoszący się nad ranczem ich rodziny. Duet postanawia uchwycić statek kamerą, ale misja nie przebiega zgodnie z planem.

W mediach społecznościowych można znaleźć już pierwsze opinie o filmie. Redaktor naczelny "Collidera", Steven Weintraub wyraził swoje pochwały na temat filmu i dał wielki kciuk w górę!

Frank Pallotta z CNN nazywa natomiast Nie! filmem "nie z tego świata" i doszukuje się w nim odniesień do twórczości Alfreda Hitchcocka, Johna Carpentera i Adama McKaya. Inni dziennikarze widzą również inspiracje Stevenem Spielbergiem. Redaktor Nigel Smith piszący dla największych portali i magazynów branżowych skomentował w przewrotny sposób film Nie! – "głośne TAK!". Dodatkowo opisuje horror od Peele jako "ekscytujący i dziwny spektakl, niepodobny do niczego innego". Występ Keke Palmer jest natomiast chwalony pod niebiosa i wieści się jej nagrody za rolę siostry głównego bohatera.

Poniżej możecie rzucić okiem na resztę opinii ludzi z filmowej branży:

Nie! trafi do kin 12 sierpnia 2022 roku.

Źrodło: Variety