"The Munsters" Roba Zombiego trafi na Netfliksa

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję ujrzeć pierwszy zwiastun filmu The Munsters w reżyserii Roba Zombiego. Dzisiaj mamy dla Was gorące newsa dotyczącego tego tytułu!

fragment plakatu filmu "The Munsters"

Pierwotnie produkcja Universal Home Entertainment zakładała, że premiera filmu The Munsters będzie miała miejsce w serwisie streamingowym Peacock. W maju zaczęto sugerować, ze produkcja trafi w ręce Netfliksa i teraz mamy wreszcie potwierdzenie tych doniesień. Jego autorem jest sam reżyser filmu, czyli Rob Zombie, który zamieścił posta na Instagramie.

Co ciekawe film The Munsters ma trafić do serwisu w tym samym czasie co serial Wednesday.

W filmie wystąpią Jeff Daniel Phillips jako Herman Munster, Sheri Moon Zombie jako Lily Munster oraz Daniel Roebuck jako Dziadek Munster. Poza tym na ekranie pojawią się też Richard Brake jako Dr. Henry Augustus Wolfgang i Catherine Schell jako Zoya Krupp, królowa cyganów.

The Munsters emitowany był w latach 1964-1966. Pomimo doczekania się zaledwie dwóch sezonów uznany został za kultowy. Określany jest satyrą na współczesne wtedy życie amerykańskich przedmieść. Otrzymał wiele pozytywnych recenzji, a także nominację do Złotego Globu w kategorii najlepszy serial telewizyjny. Opowiadał on o rodzinie przyjaznych potworów starających się zrozumieć dlaczego ludzie tak dziwnie na nich reagują.

