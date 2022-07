Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Trzymająca w napięciu zapowiedź "Prey" od Hulu 0

Franczyza "Predatora" wraca w tym roku z nowym filmem. Dzisiaj prezentujemy Wam spot telewizyjny promujący nadchodzące widowisko zatytułowane Prey.

Film powstał dla 20th Century Studios, a za kamerą stanął Dan Trachtenberg, czyli reżyser bardzo dobrze przyjętego thrillera 10 Cloverfield Lane. W roli głównej pojawi się Amber Midthunder portretująca na ekranie młodą wojowniczkę z plemienia Komanczów, która stanie oko w oko z kosmicznym łowcą.

Twórcy filmu zobowiązali się stworzyć film, który wiernie odda obraz Komanczów i zapewni poziom autentyczności, który jest wierny rdzennej ludności. Co ciekawe Prey będzie można obejrzeć w wersji dubbingowanej z językiem Komanczów. Jedną z producentek jest Jhane Myers, która jest potomkinią plemienia rdzennych mieszkańców Ameryki. Obsada także składa się niemalże w pełni z aktorów i aktorek rdzennego pochodzenia. Na ekranie pojawią się także debiutantka Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Drozd i Julian Black Antelope.

Poniżej możecie zapoznać się z zapowiedzią:

Historia została osadzona 300 lat temu. Prey to opowieść o młodej kobiecie, Naru, zaciekłej i wysoce wykwalifikowanej wojowniczce należącej do plemienia Komanczów. Została wychowana w cieniu najbardziej legendarnych łowców przemierzających Wielkie Równiny, więc gdy niebezpieczeństwo zagraża jej obozowi, postanawia chronić swój lud. Ofiara, którą śledzi i ostatecznie konfrontuje, okazuje się wysoce rozwiniętym drapieżnikiem z kosmosu z zaawansowanym technicznie arsenałem, co skutkuje okrutną i przerażającą rozgrywką między dwoma przeciwnikami.

Prey zadebiutuje 5 sierpnia na platformie Hulu. Produkcja będzie dostępna w naszym kraju za pośrednictwem Disney+ tego samego dnia.

Źrodło: bloody-disgusting