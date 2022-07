''Buzz Astral'' już w sierpniu zadebiutuje na Disney+ 0

Po dość udanym, choć nie zadowalającym kinowym sukcesie filmu Pixara i Walta Disney’a Buzz Astral będącym częścią franczyzy '’Toy Story'’, platforma Disney+ ogłosiła kiedy animacja pojawi się w streamingu.

film ''Buzz Astral''

Przygody Strażnika Kosmosu na małym ekranie oglądać będziemy mogli już od 3 sierpnia.

Buzz Astral to naszpikowana przygodami produkcja science-fiction opowiadająca o początkach Buzza Astrala – postaci, która była pierwowzorem zabawki – aby przybliżyć Strażnika Kosmosu rzeszy wiernych fanów. Fabuła filmu podąża za legendarnym Strażnikiem, który uwięziony został na wrogiej planecie 4,2 miliona lat świetlnych od Ziemi wraz ze swoim dowódcą oraz załogą. Gdy Buzz stara się znaleźć drogę do domu, dołącza do niego grupa ambitnych rekrutów i robot Sox. Misji zagraża pojawienie się Zurga, złej postaci z armią bezwzględnych robotów i tajemniczym planem.

W oryginalnej obsadzie głosowej Buzz Astral przemawia głosem Chrisa Evansa. Reżyserem animacji jest Angus MacLane, a producentem Galyn Susman. Muzykę do filmu skomponował Michael Giacchino.

Jesteście po kinowym seansie Buzza Astrala? Obejrzycie go jeszcze raz na Disney+?

Źrodło: Pixar