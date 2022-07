Będzie polska wersja ukraińskiego hitu ''Sługa narodu'' 0

Ruszyły już zdjęcia do polskiej wersji ukraińskiego serialu Sługa narodu, który to wzbił na szczyty popularności obecnego prezydenta Ukrainy – Wołodymyra Zełenskiego.

Ukraiński serial Sługa narodu opowiada o nauczycielu historii Wasylu Gołoborodce, który przypadkiem zostaje prezydentem kraju i musi zmierzyć się z armią skorumpowanych urzędników i oligarchów. Główną rolę zagrał Wołodymyr Zełenski.

W polskiej wersji główny bohater nazywać będzie się Ignacy Konieczny. To 36-letni rozwodnik mieszkający z rodzicami, siostrą i siostrzenicą. To intelektualista rozmiłowany w postaci brytyjskiego premiera Winstona Churchilla, lubiany nauczyciel i porządny człowiek. Gdy zostaje prezydentem, odrzuca wszelkie przywileje i wygody, i nadal do pracy dojeżdża rowerem.

W Ignacego wcieli się Marcin Hycnar, którego kojarzyć możecie z serialu Barwy szczęścia, Prawo Agaty czy filmu Supernova. Swoje angaże otrzymali także Krzysztof Dracz, Danuta Stenka, Sławomir Orzechowski i Magdalena Popławska. Za reżyserię odpowiada Maciej Bieliński, a nadzór artystyczny nad produkcją sprawuje Okił Khamidow.

Zdjęcia realizowane są w Warszawie i zakończą się w listopadzie. Serial dostępny będzie najpierw w serwisie i aplikacji Polsat Box Go.

