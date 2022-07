Zakończyły się zdjęcia do drugiego sezonu "The Office PL"

To były intensywne dwa miesiące pracy na planie zdjęciowym polskiej wersji serialu The Office . Twórcy drugiego sezonu opuścili już biuro fikcyjnej firmy "Kropliczanki", w którym przez ostatnie tygodnie odgrywali kolejne historie wyjątkowych postaci. Premiera nowych odcinków odbędzie się jesienią bieżącego roku.

Setki godzin pracy, hektolitry wody mineralnej i nieskończone ilości dobrego humoru — w taki sposób można podsumować proces powstawania kolejnego sezonu przygód prezesa Michała Holca i zatrudnionych w jego firmie pracowników. Nie bez powodu serial The Office został uznany za jedną najlepszych produkcji komediowych ostatnich lat. Zespół aktorów i filmowców pracujących przy jego powstawaniu bardzo mocno angażuje się w każdą scenę, wielokrotnie dodając do zaplanowanych wcześniej scen własną interpretację czy tekst.