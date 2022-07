Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Keanu Reeves jako John Wick na pierwszym zdjęciu z "czwórki" 0

Pojawiło się pierwsze oficjalne zdjęcie z czwartego filmu należącego do franczyzy "John Wick". Możemy na nim zobaczyć odtwórcę głównej roli, czyli Keanu Reevesa.

Lionsgate wypuściło pierwsze zdjęcie z filmu John Wick 4. Oprócz Keanu Reevesa występują w nim również Laurence Fishburne, Ian McShane, Lance Reddick, Bill Skarsgard, Clancy Brown, Donnie Yen, Shamier Anderson, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins i Rina Sawayama.

Na razie szczegóły dotyczące fabuły produkcji trzymane są w tajemnicy, jednak ma on nam zaprezentować więcej informacji związanych ze strukturami organizacji The High Table. John Wick 4 trafi do kin 24 marca 2023 roku.

Źrodło: Twitter