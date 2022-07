Ana de Armas uważa, że James Bond nie powinien być kobietą! 0

Ana de Armas, która miała okazję pojawić się w najnowszej odsłonie franczyzy o Jamesie Bondzie, wypowiedziała się na temat spekulacji związanych z zastąpieniem Daniela Craiga aktorką w roli 007.

Ana de Armas - "Nie czas umierać"

Ana de Armas jest przeciwniczką robienia filmu, w którym Agenta 007 zagra kobieta. Oto co aktorka, którą mieliśmy okazję obejrzeć w Nie czas umierać miała do powiedzenia na ten temat:

Nie ma potrzeby, aby pojawiła się kobieca wersja Bonda. Nie powinno być też żadnej potrzeby, aby kraść czyjąś postać, wiesz, by przejąć nad nią kontrolę. To powieść, która prowadzi do świata Jamesa Bonda i fantazji o tym wszechświecie, w którym to właśnie on się znajduje. Chciałabym, aby role kobiece w filmach o Bondzie, w których Bond nadal jest mężczyzną, zostały zaprezentowane w inny sposób. Aby dostawałby bardziej istotną rolę i uznanie. Myślę, że to jest bardziej interesujące niż przerabianie dotychczasowych rzeczy.

Niedawno producentka filmów o Agencie Jej Królewskiej Mości Barbara Broccoli wyjawiła, że zdjęcia do kolejnego filmu o jego przygodach ruszą najwcześniej w 2024 roku, co oznacza, że widowisko do kin trafi w najlepszym wypadku w 2025 roku. Jednocześnie producentka nie zamierza na razie rozmawiać na temat potencjalnych kandydatów do zastąpienia Daniela Craiga w roli Jamesa Bonda.

A czy Wy zgadzacie się ze słowami de Armas?

Źrodło: EW