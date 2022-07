Ruszył San Diego Comic-Con! Na początek zwiastun "Dungeons & Dragons" 0

Paramount Pictures zaprezentował pierwszy zwiastun wyczekiwanego fantasy, które będzie nosiło Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

fragment plakatu filmu "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves"

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves opowiada historię grupy łotrów, którzy kradną artefakt w ramach rutynowej pracy, tylko po to, by odkryć, że przypadkowo sprowadzili dzień zagłady do swojego królestwa. Teraz muszą spróbować odwrócić swój los oraz los całej ludzkości.

Obsada aktorska prezentuje się następująco: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Sophia Lillis, Rege-Jean Page i Hugh Grant.

Za kamerą stanął duet reżyserski odpowiedzialny za bardzo udaną komedię Wieczór gier, czyli Jonathan Goldstein i John Francis Daley.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves trafi do kin 3 marca 2023 roku.

Oprócz zapowiedzi mamy dla Was także plakat produkcji:

Źrodło: Paramount Pictures