Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Moon Girl and Devil Dinosaur" - pierwsze materiały promujące nowy animowany serial Marvela 0

Na San Diego Comic-Con zaprezentowano pierwsze materiały promujące nowy serial animowany Marvela dla młodszej widowni noszacy tytuł Moon Girl and Devil Dinosaur. Poniżej znajdziecie plakat oraz klip wideo.

fragment plakatu serialu "Moon Girl and Devil Dinosaur"

Moon Girl and Devil Dinosaur to historia 13-letniej geniuszki Lunelli Lafayette (znanej również jako Moon Girl) i jej 10-tonowego T-Rexa zwanego Devil Dinosaur. To właśnie oni chronią nowojorski Lower East Side przed niebezpieczeństwem.

Wyczekiwany serial animowany Disney Branded Television, oparty na przebojowych komiksach Marvela, ma mieć premierę w 2023 roku na Disney Channel i Disney+. Moon Girl and Devil Dinosaur został stworzony przez Laurence'a Fishburne'a i Helen Sugland.

W produkcji postaciom głosu użyczają: Diamond White (Lunella/Moon Girl), Alfre Woodard (Mimi, babcia Lunelli), Libe Barer (Casey, najlepsza przyjaciółka i menedżerka Lunelli), Sasheer Zamata (Adria, mama Lunelli), Jermaine Fowler (James Jr., tata Lunelli), Gary Anthony Williams (Pops, dziadek Lunelli) i Laurence Fishburne (The Beyonder).

W trakcie San Diego Comic-Con ogłoszono również nowe nazwiska z imponującej obsady głosowej serialu: Alison Brie, Andy Cohen, Daveed Diggs, Maya Hawke, Jennifer Hudson, Cliff "Method Man" Smith, Cobie Smulders i Wesley Snipes. Na razie nie wyjawiono w jakie postaci wcielą się nowi aktorzy i aktorki na liście, ale można bezpiecznie założyć, ze Cobie Smulders użyczy głosu Marii Hill.

Źrodło: ComicBookMovie