Apple kupiło prawa do filmu z Jennifer Lawrence o kobiecie z PTSD 0

Dystrybutor A24 dogadał się z Apple w sprawie transakcji dotyczącej sprzedaży filmu "Causeway" z Jennifer Lawrence.

"Causeway" to film z Jennifer Lawrance w roli głównej, który od wielu miesięcy leży na półce. Na szczęście wreszcie będziemy mieli okazję go zobaczyć, ponieważ Apple zdecydowało się na kupienie praw do tytułu. "Causeway" pojawi się w kinach i usłudze streamingowej Apple TV+ jeszcze w tym roku.

Historia została nazwana "intymnym portretem żołnierza walczącego o przystosowanie się do swojego życia po powrocie do domu do Nowego Orleanu z Afganistaniu". Laureatka Oscara wciela się w postać kobiety z PTSD.

W obsadzie aktorskiej są również Brian Tyree Henry, Samira Wiley, Linda Emond i Stephen McKinley Henderson.

Film wyreżyserowała Lila Neugebauer, natomiast autorami scenariusza są Ottessa Moshfegh, Luke Goebel i Elizabeth Sanders.

