''Sługa Narodu'' - zobaczcie jak Marcin Hycnar prezentuje się w roli prezydenta 0

Dopiero rozpoczęły się prace na planie polskiej wersji ukraińskiego hitu Sługa Narodu, a w sieci już pojawiły się pierwsze zdjęcia. Ciekawi jak w roli prezydenta prezentuje się Marcin Hycnar?

Marcin Hycnar, serial ''Sługa Narodu''

Fotografie opublikowane zostały na oficjalnym profilu Polsatu na Instagramie. Stacja ta odpowiada za realizację projektu, który to najpierw zanim zawita na antenę zadebiutuje w serwisie Polsat Box Go.

Ukraiński serial Sługa Narodu opowiada o nauczycielu historii Wasylu Gołoborodce, który przypadkiem zostaje prezydentem kraju i musi zmierzyć się z armią skorumpowanych urzędników i oligarchów. Główną rolę zagrał Wołodymyr Zełenski.

W polskiej wersji główny bohater nazywać będzie się Ignacy Konieczny. To 36-letni rozwodnik mieszkający z rodzicami, siostrą i siostrzenicą. To intelektualista rozmiłowany w postaci brytyjskiego premiera Winstona Churchilla, lubiany nauczyciel i porządny człowiek. Gdy zostaje prezydentem, odrzuca wszelkie przywileje i wygody, i nadal do pracy dojeżdża rowerem.

W Ignacego wcieli się Marcin Hycnar. Swoje angaże otrzymali także Krzysztof Dracz, Danuta Stenka, Sławomir Orzechowski i Magdalena Popławska. Za reżyserię odpowiada Maciej Bieliński, a nadzór artystyczny nad produkcją sprawuje Okił Khamidow.

Zdjęcia realizowane są w Warszawie i zakończą się w listopadzie.

Źrodło: Polsat